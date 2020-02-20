Австралийская полиция не отрицает подлинность попавших в сеть документов по делу МН17

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20 февраля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Некоторые документы по делу потерпевшего авиакатастрофу малайзийского Boeing на Украине в 2014 году MH17, распространенные на днях в интернете, оказались подлинными. Это подтверждает заявление федеральной полиции Австралии.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые документы были распространены без разрешения.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17. Два документа имеют прямое отношение к австралийской полиции.

В одном из них содержится стенограмма беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии по поводу видевших в небе украинские истребители в день крушения MH17свидетелей, в второй – о том, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с неоригинальными и отредактированными изображениями.

Ранее сообщалось, что военная разведка Нидерландов исключила попадание «Бука» в малайзийский Boeing.