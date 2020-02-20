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Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что ВСУ вынужденно покинули свой опорный пункт в Донбассе

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что ВСУ вынужденно покинули свой опорный пункт в Донбассе
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы планах ополченцев совершить прорыв.

О потере наблюдательного пункта Загороднюк заявил 19 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности министр обороны Украины.

Но, как отметил Загороднюк, в целом позиции украинских военных остались неизменными, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".
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