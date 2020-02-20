Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что ВСУ вынужденно покинули свой опорный пункт в Донбассе

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20 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы планах ополченцев совершить прорыв.

О потере наблюдательного пункта Загороднюк заявил 19 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности министр обороны Украины.

Но, как отметил Загороднюк, в целом позиции украинских военных остались неизменными, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня было заявлено об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб один военный и ранен мирный житель ЛНР.

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников предположил единственный способ заставить киевское руководство примириться с ЛНР и ДНР.