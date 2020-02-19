Все новости >>

//В мире 13+

Политолог прокомментировал признание украинского генерала потери Крыма

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог прокомментировал признание украинского генерала потери Крыма
Крым, pixabay.com
Политолог Иван Мезюхо в среду, 19 февраля, прокомментировал слова украинского генерал-лейтенанта Геннадия Москаля, который ранее заявил, что Крым является составной частью Российской Федерации.
 
Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму и назвал заявление политика пустым.
 
Иван Мезюхо в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что эти слова генерала ничего не изменят во внутренней и внешней политике Украины, однако факт остается фактом: украинская политичская элита давно осознала, что Крым потерян для Киева. "Думаю, что и сам Зеленский осознает, что Украина никогда не вернет себе эту территорию", – заметил политолог. Он также добавил, что периодические антикрымские заявления украинского лидера можно назвать ритуальными. По мнению специалиста, они делаются для проформы и для националистически настроенного электората. 
ЕТ

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

//новости ан

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…