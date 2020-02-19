//В мире 13+
Политолог прокомментировал признание украинского генерала потери Крыма
19 февраля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//В мире 13+
19 февраля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в среду, 19 февраля, оценил планы властей США выделить 38 млн долларов на развитие "демократических ценностей"…
Политика
Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.
Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…
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Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
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Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал два сценария завершения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу Стрелков высказался…
Специалисты в области здравоохранения назвали ягоды, которые лучше других помогают в профилактике онкологических заболеваний. Данной теме посвящена…
Анна Нахапетова родилась в семье известных актёров Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова. Долгое время занималась балетом, танцевала в Большом театре…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
В Москве бандиты в форме гаишников избили и ограбили полковника МВД
Плановыми диспансеризациями почему-то пренебрегают многие, но знать о состоянии своего здоровья важно каждому из нас. Врач рассказал «АН» какие обследования нужно…
Одиннадцать судов российской столицы эвакуировали сегодня в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на информацию…
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Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…
Общество
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Политолог Иван Мезюхо в среду, 19 февраля, прокомментировал слова украинского генерал-лейтенанта Геннадия Москаля, который ранее заявил, что Крым является составной…
Президент России Владимир Путин, который сегодня прилетел в Санкт-Петербург почтить память первого мэра города Анатолия Собчака, рассказал, что у него не самая большая…
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Опасные погодные условия – наиболее частая причина получения травм зимой. По статистике 15% больничных в это время года выписываются после падений на льду. «АН» узнали…
Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что на территории Ирана скончались два человека, у которых ранее врачи диагностировали пневмонию, вызванную новым типом…
Дочь знаменитой певицы Валерии призналась, что всю жизнь скрывала свое настоящее имя от общественности. Молодая женщина во всех источниках записана как Анна Шульгина, но,…
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил слова спецпосланника Макрона…
Важными критериями при покупке подержанного автомобиля, как известно, являются год производства и пробег. Эти два показателя могут дать почти полное представление…
Политика
Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…
Общество
В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…
Шоу-бизнес
Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…
Уехавшие в Ухань граждане Украины не хотят возвращаться домой. Они говорят, что это слишком опасно.
Больше всего преподавателей вузов в возрасте до 29 лет отмечается в Чечне (9,5%), Республике Тыва (8,7%) и Ханты-Мансийском автономном округе (8,4%). Об этом говорят…
В египетской столице Каире торжественно открыли памятник легендарной российской балерине Анне Павловой. Это произошло в рамках перекрестного года гуманитарного…
Экс-сотрудник полиции Денис Коновалов, который ранее был арестован по обвинению в фальсификации улик по делу российского журналиста Ивана Голунова, признался, что…
Авиа, ж/д транспорт
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто уже в марте этого года. Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта республики…
Во многих крупных городах России проходят забастовки работников скорой медицинской помощи. Люди жалуются на низкие заработные платы и недопустимые условия труда.
Общество
Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…
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Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни. Выступления были запланированы в рамках прощального турне. Однако поклонникам придется подождать, пока музыкант поправит…
Власти Иордании объявили режим чрезвычайного положения из-за того, что на страну надвигаются полчища саранчи, способные нанести значительный урон сельскому хозяйству.
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Общество
Супружеская пара из Севастополя оказалась под жестким карантином в собственной квартире после того, как прилетела из Китая, где разбушевался коронавирус.
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в среду, 19 февраля, признал потерю Крыма. Военнослужащий, согласно последней информации, назвал полуостров составной частью…
Визовый вопрос между Россией и Прибалтикой всегда был актуален. Но не всегда и прост. Часто желающие посетить РФ виноваты, увы, сами. Особенно, когда в ходу электронные…
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что к настоящему моменту дата новой встречи "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия…
Россия пока анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" с точки зрения защиты и оспаривания. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь…
Жаркое из блогов
Россия жестко отреагировала на угрозы Эрдогана, пообещавшего «возвести небоскребы из черепов ваших военных». Нарушение Турцией договоренностей по Идлибу обернулось…
Цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания. Об этом заявил зампредседателя СФ Андрей…
Названы два козыря Российской Федерации в случае начала вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад…
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Журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге Меган использовать свое положение в качестве торговой марки…
Успех актрисы Людмилы Чурсиной в советское время был ошеломляющий! В 28 лет она стала народной артисткой РСФСР, а в 40 лет – народной всего Советского Союза. И сегодня…
На Кубани пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников СУ СК по Краснодарскому краю, в результате аварии погибла…
Киевские власти собираются уничтожить самопровозглашенные республики Донбасса по «хорватскому сценарию». Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Андрей…
Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что гиды должны быть аккредитованы и иметь российское…
Мир на пороге создания супермощного квантового компьютера и квантового процессора, который будет способен просчитать множество химических реакций и помочь человеку…
Украинские минометчики не позволили оказать помощь истекающему кровью бойцу ВСУ. Он погиб во время нападения украинской армии на позиции армейцев ЛНР.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1 процента. Об этом в среду, 19 февраля…