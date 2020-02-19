Политолог прокомментировал признание украинского генерала потери Крыма

Политолог Иван Мезюхо в среду, 19 февраля, прокомментировал слова украинского генерал-лейтенанта Геннадия Москаля, который ранее заявил, что Крым является составной частью Российской Федерации.

Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму и назвал заявление политика пустым.