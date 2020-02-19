В Совфеде оценили заявление спецпосланника Макрона об ущербе от антироссийских санкций

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19 февраля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил слова спецпосланника Макрона об ущербе от антироссийских санкций.

Ранее спецпосланник французского президента Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон заявил, что ограничения в отношении РФ нанесли серьезный ущерб Европе.

Андрей Климов заметил, что все, сказанное Вимоном, было известно российскому руководству еще несколько лет назад. По словам политика, уже после первого года введения незаконных санкций против РФ темпы роста товарооборота между Россией и странами Евросоюза стали уменьшаться, а темпы роста товарооборота между российской стороной и США стали возрастать.