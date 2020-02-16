Пушков считает, что ЕС из-за санкций в отношении России попал в свою же

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16 февраля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Твиттер

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политический результат санкций Евросоюза в отношени России равен нулю. Как отметил Пушков, на Западе уже сами отмечают не только бесполезность, но и вред ограничений против России.

Политик рассказал, что это точно признал президент Франции Эмманюэль Макрон. В своем аккаунте в Twitter Пушков заметил, что ЕС из-за антироссийских санкций попал в свою же "ловушку".

"Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали “позитивного результата”. Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - говорится в сообщении Алексея Пушкова.