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Пушков считает, что ЕС из-за санкций в отношении России попал в свою же "ловушку"

, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Твиттер

Пушков считает, что ЕС из-за санкций в отношении России попал в свою же
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политический результат санкций Евросоюза в отношени России равен нулю. Как отметил Пушков, на Западе уже сами отмечают не только бесполезность, но и вред ограничений против России.

Политик рассказал, что это точно признал президент Франции Эмманюэль Макрон.  В своем аккаунте в Twitter Пушков заметил, что ЕС из-за антироссийских санкций попал в свою же "ловушку".

"Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали “позитивного результата”. Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - говорится в сообщении Алексея Пушкова.

ИЧ

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