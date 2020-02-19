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ФРГ пока не может назвать дату саммита "нормандской четверки"

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ФРГ пока не может назвать дату саммита
флаг Германии, pixabay.com
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что к настоящему моменту дата новой встречи "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) еще не определена.
 
Деммер на брифинге в среду заявила, что в настоящий момент Германия работает на ведомственном уровне с Францией над продвижением по ряду важнейших вопросов с целью реализовать принятые в декабре 2019 года решения, в частности, в сфере соблюдения перемирия и создания новых зон разведения с отводом сил и вооружений.
 
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ напомнила, что участники декабрьского саммита в Париже договорились провести новую встречу через четыре месяца. Ее дата, однако, пока не определена.
ЕТ

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