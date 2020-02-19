//В мире 13+
ФРГ пока не может назвать дату саммита "нормандской четверки"
19 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
19 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в среду, 19 февраля, оценил планы властей США выделить 38 млн долларов на развитие "демократических ценностей"…
Общество
Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.
Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом…
Несмотря на постоянные обвинения в наивности со стороны своих западных…
В названии статьи – цитата из нового сборника рассказов Елены Долгопят…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап…
Многим читателям – в том числе и тем, кто мало знаком с теоретической…
Визовый вопрос между Россией и Прибалтикой всегда был актуален. Но не…
Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал два сценария завершения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу Стрелков высказался…
Специалисты в области здравоохранения назвали ягоды, которые лучше других помогают в профилактике онкологических заболеваний. Данной теме посвящена…
Анна Нахапетова родилась в семье известных актёров Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова. Долгое время занималась балетом, танцевала в Большом театре…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Власти Иордании объявили режим чрезвычайного положения из-за того, что на страну надвигаются полчища саранчи, способные нанести значительный урон сельскому хозяйству.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения случился инцидент. Одна из присутствовавших женщин…
Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад…
Общество
Супружеская пара из Севастополя оказалась под жестким карантином в собственной квартире после того, как прилетела из Китая, где разбушевался коронавирус.
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в среду, 19 февраля, признал потерю Крыма. Военнослужащий, согласно последней информации, назвал полуостров составной частью…
Визовый вопрос между Россией и Прибалтикой всегда был актуален. Но не всегда и прост. Часто желающие посетить РФ виноваты, увы, сами. Особенно, когда в ходу электронные…
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что к настоящему моменту дата новой встречи "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия…
Россия пока анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" с точки зрения защиты и оспаривания. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь…
Жаркое из блогов
Россия жестко отреагировала на угрозы Эрдогана, пообещавшего «возвести небоскребы из черепов ваших военных». Нарушение Турцией договоренностей по Идлибу обернулось…
Цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания. Об этом заявил зампредседателя СФ Андрей…
Названы два козыря Российской Федерации в случае начала вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад…
При тушении пожара, который вспыхнул в квартире жилого дома в центре Екатеринбурга, было найдено тело женщины. Соответствующую информацию предоставили в среду, 19 февраля…
Спорт
Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила решение ограничить въезд в Россию гражданам Китая. По ее словам, нецелесообразно принимать тысячи людей, которые едут в Россию…
Журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге Меган использовать свое положение в качестве торговой марки…
Успех актрисы Людмилы Чурсиной в советское время был ошеломляющий! В 28 лет она стала народной артисткой РСФСР, а в 40 лет – народной всего Советского Союза. И сегодня…
На Кубани пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников СУ СК по Краснодарскому краю, в результате аварии погибла…
Киевские власти собираются уничтожить самопровозглашенные республики Донбасса по «хорватскому сценарию». Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Андрей…
Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что гиды должны быть аккредитованы и иметь российское…
Мир на пороге создания супермощного квантового компьютера и квантового процессора, который будет способен просчитать множество химических реакций и помочь человеку…
Украинские минометчики не позволили оказать помощь истекающему кровью бойцу ВСУ. Он погиб во время нападения украинской армии на позиции армейцев ЛНР.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1 процента. Об этом в среду, 19 февраля…
Бывший первый замглавы украинского МИД Александр Чалый рассказал, как добиться того, чтобы «Россия ушла из Донбасса» мирными методами. По данному вопросу дипломат…
Наступлению сирийской армии и её российских и иранских союзников в провинциях Идлиб и Алеппо пытаются помешать турки.
К 75-летию Победы «Аргументы недели» переиздадут «Диалог поколений». Там будут собраны самые сильные наши интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Мы выпустим…
Депутат Государственной думы Константин Затулин в среду, 19 февраля, рассказал об "интриге" в ситуации с отставкой Владислава Суркова с должности помощника президента…
Искусство
Комната гениев, запечатанные конверты самоуничтожающихся сообщений и капсулы времени. Что посмотреть на выставке подпольного искусства в «Гараже»?
Диетолог Татьяна Коренева рассказала, какие методы использует 51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, чтобы сохранить красоту и молодость. По мнению…
Специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР в среду, 19 февраля, сообщили, что новый тип коронавируса может передаваться через аэрозоль…
Чем дальше в лес, тем больше дров. Данная пословица уж очень подходит к делу гражданки Латвии Кристине Мисане.
Жаркое из блогов
Гротеск про 10-летнего немецкого мальчика с воображаемым другом Адольфом Гитлером всколыхнул зрительское мнение получше гранаты. Стильная сатира про оболванивание нации…
На территории России продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. В структуре вирусов гриппа…
Убийцы журналиста Павла Шеремета могли иметь отношение к СБУ. С таким заявлением выступил глава этого ведомства Иван Баканов.
Прямо над Майданом на днях можно было наблюдать пугающую картину — в небе летали «повешенные» куклы — мама, папа и ребенок — с черными воздушными шарами и надписью…
Алсу призналась, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось…
ФСБ задержала почетного жителя города Миасса Андрея Юрчикова – бывшего генерального гендиректора «Миасского машиностроительного завода». Его подозревают в хищении…
Жаркое из блогов
Раньше, когда Америка ещё была великой, она была пронизана духом постоянного соперничества. Всё начиналось ещё со школы: в американских школах считалось абсолютной нормой…
Госдума в приоритетном порядке начнет работу над проектом закона, необходимым для реализации послания президента РФ. Поправки в бюджет уже направлены в профильный комитет…
Йельский университет принял решение о закрытии курса «История искусств от эпохи Возрождения до современности» после студенческих протестов. Об этом пишет Telegram-канал…
Шоу-бизнес
Одна из самых ныне обсуждаемых тем в СМИ – брак и развод россиянки Оксаны Воеводиной с Мухаммадом Пятым - Королем Малайзии. Всю подноготную этой истории рассказал…
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки, распространяющие право на получение материнского капитала при рождении первенца. Закон имеет обратную силу.
«Блицкриг» коллективного Запада против Российской Федерации провалился. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Александр Чалый, бывший первый…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета уверена, что поступить в престижный вуз может любой желающий – главное здесь вовсе не деньги и статус родителей, а сила воли и высокий…
По версии следствия, ранее судимый 34-летний мужчина оставлял записку с номером своего телефона и банковского счета на лобовом стекле и требовал за возврат номера от 2…
В Северной столице горожане возмущены рекламой дегустации тортов. Дело в том, что организаторы мероприятия решили установить стоимость входа в зависимости от веса…
20 декабря этого года исполнится 100 лет Службе внешней разведки (СВР) России. Её ровесников среди ветеранов ведомства практически не осталось. На днях ушёл из жизни…
Почти вся гражданская промышленность, практически все сектора реальной экономики управляются оттуда, но не из России. Даже стратегические, например, производство…
На ежегодной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов сообщил, что фокус внимания…
Ситуация на Diamond Princess, охваченном коронавирусом круизном судне, является «ужасающей». Соответствующую точку зрения озвучил в своем видеообращении Ивата Кэнтаро…
Академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов говорит, что за год от обычного гриппа погибает до 300 тысяч человек. Уже есть случаи гибели о гриппа в России…