ФРГ пока не может назвать дату саммита

Деммер на брифинге в среду заявила, что в настоящий момент Германия работает на ведомственном уровне с Францией над продвижением по ряду важнейших вопросов с целью реализовать принятые в декабре 2019 года решения, в частности, в сфере соблюдения перемирия и создания новых зон разведения с отводом сил и вооружений.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ напомнила, что участники декабрьского саммита в Париже договорились провести новую встречу через четыре месяца. Ее дата, однако, пока не определена.