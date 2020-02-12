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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Порошенко поведал об одной из "самых ужасных ночей" в своей жизни

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Порошенко поведал об одной из
экс-президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал об "одной из самых ужасных ночей в своей жизни". Согласно последней информации, немалую роль в этом сыграл российский лидер Владимир Путин.

По словам Порошенко, переговоры "нормандской четверки" в 2015 году с участием российского президента Путина оставили у него ужасное впечатление. Экс-глава Украины назвал это "изнуряющим 19-часовым марафоном", а лидера РФ – "холодным, жестоким и глубоко враждебным украинской стороне переговорщиком".

Петр Порошенко отметил, что даже Франсуа Олланд, который тогда был президентом Франции, утверждал, что российский лидер и его украинский коллега много раз повышали друг на друга голос.

ЕТ

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