Порошенко поведал об одной из

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал об "одной из самых ужасных ночей в своей жизни". Согласно последней информации, немалую роль в этом сыграл российский лидер Владимир Путин.
По словам Порошенко, переговоры "нормандской четверки" в 2015 году с участием российского президента Путина оставили у него ужасное впечатление. Экс-глава Украины назвал это "изнуряющим 19-часовым марафоном", а лидера РФ – "холодным, жестоким и глубоко враждебным украинской стороне переговорщиком".
Петр Порошенко отметил, что даже Франсуа Олланд, который тогда был президентом Франции, утверждал, что российский лидер и его украинский коллега много раз повышали друг на друга голос.