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Эксперт рассказал, как именно власти США планируют "воспитывать" украинскую молодежь

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт рассказал, как именно власти США планируют
флаг США, pixabay.com
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в среду, 19 февраля, оценил планы властей США выделить 38 млн долларов на развитие "демократических ценностей" у молодежи Украины.
 
Ранее сообщалось, что целью данной деятельность станет воспитание у молодых украинцев чувства ответственности за демократическое европейское будущее своей страны при помощи дальнейшего сплочения молодежных лидеров вокруг "ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания".
 
Кандидат философских наук Виктор Надеин-Раевский в беседе с Радио Sputnik отметил, что ценности, о которых идет речь, будут касаться исключительно американского понимания и ничего общего с украинским иметь не будут. Эксперт также полагает, что выделенные средства будут расходоваться не на украинцев, а, вероятнее всего, на штаб советников. Процентов десять от названной суммы будет направлено на пропагандистский проект "в американском стиле". "Так это у них работает", – заметил Надеин-Раевский.
 
Специалист также предположил, что в рамках проекта будут активно блокироваться российские СМИ, а также проводиться разнообразные пропагандистские мероприятия. Будут говорить и о борьбе за демократию, считает эксперт.
ЕТ

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