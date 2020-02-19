У России могут вновь обостриться отношения с Турцией

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19 февраля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

Наступлению сирийской армии и её российских и иранских союзников в провинциях Идлиб и Алеппо пытаются помешать турки.



Всего же в ходе нынешней операции с конца декабря уже освобождено более 2 тыс. кв. км территории с сотнями населённых пунктов. Причём освобождённые земли – это сельскохозяйственные угодья, на которых выращиваются зерно и фрукты. В оставшейся у боевиков части Идлиба с продовольствием теперь неважно. Так что кормить «идлибских сидельцев» придётся туркам.



Правда, есть ощущение, что сами турецкие военные воевать не рвутся, хотя и националистические, и происламские настроения среди них сильны. Но нарываться на серьёзные неприятности не хотят, как и турецкие «диванные патриоты» в соцсетях, обещающие насыпать чуть ли не «курган из черепов сирийских и российских военных». Реально эти люди могут насыпать разве что кофе в кофеварку.



Турки оказались в очень сложной ситуации, но жалеть их не приходится. Вместо того чтобы просто списать продувших всё и вся «зелёных», они полезли им помогать. Турки могут понести большие потери, ничего толком не сделав. А дальше им придётся выбрать – или вести дальнейшую эскалацию с риском оказаться в прямом столкновении с Россией, да ещё и с Ираном, или «утереться» и свернуть операцию с позором.



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