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США собрались продвигать «демократические ценности» на Украине, для этого отложено почти $40 млн

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

США собрались продвигать «демократические ценности» на Украине, для этого отложено почти $40 млн
Фото: pixabay.com

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти цели будет выделено 38 миллионов долларов.

Участниками программы станут украинцы от 10 до 35 лет. Основной целью является «сплочение молодёжных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания».

Депутат Госдумы Антон Морозов предположил, что на самом деле молодых людей готовят как дешевую рабочую силу для европейских государств. «Безусловно, молодым людям приходится ехать на заработки. А европейцы, в свою очередь, хотят, чтобы украинцы с уважением относились к порядкам, установленным в Европе и разделяли европейские ценности. Но я бы призвал украинцев относиться к этому с осторожностью», - считает он.

АБ

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Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

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