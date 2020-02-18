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Госдума рассмотрит законопроект о снижении ставки НДС

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Госдума рассмотрит законопроект о снижении ставки НДС
Фото: сайт Госдума РФ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%.

С такой законодательной инициативой выступила фракция «Справедливая Россия».

«Законопроект поможет нашей экономике, мы абсолютно в этом уверены. Мы вносим изменения в Налоговый кодекс и предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость», - заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. НДС платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги.

Ранее сообщалось, что в Думе законопроект о горячем питании школьников рассмотрят в приоритетном порядке.

ДВа

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