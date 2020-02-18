Госдума рассмотрит законопроект о снижении ставки НДС

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%.
С такой законодательной инициативой выступила фракция «Справедливая Россия».
«Законопроект поможет нашей экономике, мы абсолютно в этом уверены. Мы вносим изменения в Налоговый кодекс и предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость», - заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. НДС платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги.
Ранее сообщалось, что в Думе законопроект о горячем питании школьников рассмотрят в приоритетном порядке.