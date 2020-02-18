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Законопроект о горячем питании школьников рассмотрят в приоритетном порядке

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Законопроект о горячем питании школьников рассмотрят в приоритетном порядке
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для депутатов крайне важно как можно быстрее принять законодательную инициативу президента.

Он отметил, что законопроект о горячем питании «будет рассмотрен 18 февраля приоритетно».

«Для нас крайне важно как можно быстрее принять решение по этому вопросу», – подчеркнул Володин.

Во втором чтении законопроект был принят 13 февраля. Предлагается, что обеспечение школьников горячим бесплатным питанием будет осуществляться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.

Регионы, в свою очередь, смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

ДВа

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