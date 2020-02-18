Все новости >>

//В мире 13+

Сестра Меган Маркл уверена, что супруга принца Гарри намеренно испортила праздник в честь Кейт Миддлтон

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: peopletalk.ru

Сестра Меган Маркл уверена, что супруга принца Гарри намеренно испортила праздник в честь Кейт Миддлтон
Фото: соцсети

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество. Сестра Меган заявляет, что американка сделала это нарочно.

54-летняя Саманта Маркл считает, что сестра попросту завидует герцогине Кембриджской, а потому не упускает возможности ей насолить.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!» - уверена родственница Меган. При этом Саманта подчеркнула, что восхищается чувством стиля Кейт Миддлтон.

АБ

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество…

//новости ан