Сестра Меган Маркл уверена, что супруга принца Гарри намеренно испортила праздник в честь Кейт Миддлтон

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18 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: peopletalk.ru

Фото: соцсети

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество. Сестра Меган заявляет, что американка сделала это нарочно.

54-летняя Саманта Маркл считает, что сестра попросту завидует герцогине Кембриджской, а потому не упускает возможности ей насолить.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!» - уверена родственница Меган. При этом Саманта подчеркнула, что восхищается чувством стиля Кейт Миддлтон.