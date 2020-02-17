Старший брат Меган Маркл пожаловался, что она не помогает семье

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17 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Старший брат Меган Маркл 53-летний Том Маркл признался, что остался без работы и жилья, а громкая фамилия мешает устроиться на новую должность. Мужчина уверен, что знаменитая сестра в первую очереди должна помогать семье, а не чужим людям.

Том возмутился, что Меган постоянно занимается благотворительностью, однако при этом абсолютно не помогает собственной родне.

"Она сидела там на своем королевском пьедестале и смотрела, как это происходит с ее семьей – она должна была бы оказывать гуманитарную поддержку собственной семье... Да я мог бы давно в коробке под мостом жить с табличкой «подайте на жизнь», – рассказал Том британской The Sun.", - заявляет мужчина.