Меган Маркл и принц Гарри не сдержали очередное обещание?

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14 февраля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сплетник

Фото: соцсети

В прошлом месяце Меган Маркл и принц Гарри заявили о сложении королевских полномочий. Пара пообещала, что будут жить на два дома – в Великобритании и Канаде. Однако, похоже, что исполнять обещание они не собираются.

Супруги решили уволить весь персонал, который был нанят для обслуживания их лондонского дома. Складывается впечатление, что возвращаться в Великобританию Меган и Гарри будут лишь погостить.

«У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы Сассексам и понимают и уважают принятое ими решение», - сообщил инсайдер. Также отмечается, что уволенным сотрудникам члены королевской семьи предложат другие должности.