В Китае за сокрытие симптомов коронавируса может грозить смертная казнь

Сокрытие симптомов коронавируса и истории поездки в Ухань и провинцию Хубэй может быть расценено как предумышленная угроза обществу и повлечь наказание от лишения свободы до смертной казни.
Человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни, сообщает Beijing Daily со ссылкой на заявление китайского суда.
Помимо этого, уголовным преступлением будет считаться также утаивание истории своих путешествий. Заболевший, а затем распространивший коронавирус человек будет обвинен в создании угрозы для общественной безопасности.
Напомним, как ранее сообщали АН, в понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится на карантине у порта в Японии.