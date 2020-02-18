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В Китае за сокрытие симптомов коронавируса может грозить смертная казнь

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае за сокрытие симптомов коронавируса может грозить смертная казнь
фото: соцсети

Сокрытие симптомов коронавируса и истории поездки в Ухань и провинцию Хубэй может быть расценено как предумышленная угроза обществу и повлечь наказание от лишения свободы до смертной казни.

Человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни, сообщает Beijing Daily со ссылкой на заявление китайского суда.

Помимо этого, уголовным преступлением будет считаться также утаивание истории своих путешествий. Заболевший, а затем распространивший коронавирус человек будет обвинен в создании угрозы для общественной безопасности.

Напомним, как ранее сообщали АН, в понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится на карантине у порта в Японии.

АС

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