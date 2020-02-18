В Сети появилось видео экстремальной посадки самолета в Лондоне во время шторма

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18 февраля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways совершил посадку в Великобритании при неблагоприятных погодных условиях. Произошедшее попало на видео, запись посадки опубликовало SpeedbirdTV.

На кадрах видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, после чего воздушное судно приземляется боком. Напомним, шторм "Дэннис" обрушился на Великобританию на минувших выходных.

Известно, что в южном Уэльсе и Англии "Деннис" вызвал потопы и оползни, порядка 170 рейсов в аэропортах были отменены, порывы ветра достигали 146 км/ч, в северной Англии в городе Йорк из берегов вышла река Уз.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что из-за данного шторма к побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой "корабль-призрак", ходящий под флагом Танзании. Экипажа на борту судна не оказалось.



