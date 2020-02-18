Все новости >>

//В мире 13+

В Сети появилось видео экстремальной посадки самолета в Лондоне во время шторма

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети появилось видео экстремальной посадки самолета в Лондоне во время шторма
фото: pixabay.com

Пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways совершил посадку в Великобритании при неблагоприятных погодных условиях. Произошедшее попало на видео, запись посадки опубликовало SpeedbirdTV.

На кадрах видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, после чего воздушное судно приземляется боком. Напомним, шторм "Дэннис" обрушился на Великобританию на минувших выходных.

Известно, что в южном Уэльсе и Англии "Деннис" вызвал потопы и оползни, порядка 170 рейсов в аэропортах были отменены, порывы ветра достигали 146 км/ч, в северной Англии в городе Йорк из берегов вышла река Уз.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что из-за данного шторма к побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой "корабль-призрак", ходящий под флагом Танзании. Экипажа на борту судна не оказалось.

АС

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество…

//новости ан