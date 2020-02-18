У побережья Ирландии был замечен

//В мире 13+

18 февраля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

К побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании. Об этом сообщил Irishexaminer. Отмечается, что экипажа на борту судна не оказалось.

Обрушившийся на Британские острова шторм "Деннис" прибил к скалам в Ирландии грузовое судно, построенное в 1976 году. Береговая охрана обследовала его и подтвердила, что утечки топлива нет, угрозы экологии нет. В последний раз его видели в сентябре дрейфующим в центре Атлантического океана.

Осенью 2018 года также сообщалось о том, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда отмечалось, что корабль, скорее всего, вышел из строя, а членов экипажа спасли. Попытки найти владельца судна не увенчались успехом. Где было грузовое судно все это время - остается загадкой.

Ранее в январе "Аргументы недели" сообщали, что команда морских археологов обнаружила в Бермудском треугольнике корабль, который исчез около ста лет назад. Известно, что речь тогда шла о торговом судне SS Cotopaxi, которое покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина, США) 29 ноября 1925 года.