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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Бермудском треугольнике нашли пропавшее сто лет назад судно

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Science Channel

В Бермудском треугольнике нашли пропавшее сто лет назад судно
Фото: pixabay.com

Команда морских археологов обнаружила в Бермудском треугольнике корабль, который исчез около ста лет назад. Известно, что речь идет о торговом судне SS Cotopaxi, покинувшем порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года.

Согласно источнику, корабль направлялся в Кубу, а через некоторое время пропал со всеми членами экипажа. Отмечается, что SS Cotopaxi подавало сигналы о бедствии через два дня после выхода из порта Чарльстон. Тогда археологи решили, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, именно он.

«После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi», - заявили исследователи.

Ранее сообщалось, что в районе Ниагарского водопада в Канаде сильный шторм сдвинул с места железное судно, которое застряло в скалах ещё в августе 1918 года.

БА

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