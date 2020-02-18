Зеленский: СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться дальнейшие шаги по Донбассу.

Зеленский уточнил, что в ходе заседания будут приниматься решения по грядущим действиям. Глава Украины добавил, что курс страны на завершение войны и преданность международным договоренностям остаются неизменными. Киев, по его словам, готов дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии по отношению к украинской стороне.

Политик также назвал действия ополченцев в Луганской области провокацией, которая направлена на срыв мирного процесса по Донбассу.