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Зеленский: СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский: СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться дальнейшие шаги по Донбассу.
 
Зеленский уточнил, что в ходе заседания будут приниматься решения по грядущим действиям. Глава Украины добавил, что курс страны на завершение войны и преданность международным договоренностям остаются неизменными. Киев, по его словам, готов дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии по отношению к украинской стороне.
 
Политик также назвал действия ополченцев в Луганской области провокацией, которая направлена на срыв мирного процесса по Донбассу.
 
Напомним, ранее ополченцы самопровозглашенной ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе.
ЕТ

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться дальнейшие шаги по Донбассу.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной…

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