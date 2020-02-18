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Турция отправила на границу с Идлибом 300 военных грузовиков

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Турция отправила на границу с Идлибом 300 военных грузовиков
Идлиб, Anas Alkharboutli/dpa
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что турецкие военные отправили к своим наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе 300 грузовиков с БТР, САУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналисты.
 
Согласно последним данным, военную технику перебросили на границу с Сирией для дальнейшей ее отправки в зону деэскалации в Идлибе.
 
Напомним, за последние две недели турецкие средства массовой информации не раз публиковали материалы о том, что Анкара ведет активную переброску спецназа и техники к границе с сирийским Идлибом.
ЕТ

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