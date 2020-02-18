Турция отправила на границу с Идлибом 300 военных грузовиков

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что турецкие военные отправили к своим наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе 300 грузовиков с БТР, САУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последним данным, военную технику перебросили на границу с Сирией для дальнейшей ее отправки в зону деэскалации в Идлибе.