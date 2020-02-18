В Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

//В мире 13+

18 февраля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

компания Apple, pixabay.com

Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь вызвала сложности в работе поставщиков компании.

В Apple также уточнили, что спрос на продукцию компании в самом Китае существенно снизился. Все магазины корпорации в КНР были закрыты, это же произошло со многими офисами партнеров. Вышеуказанные меры являются временными – до стабилизации ситуации с коронавирусом, передает kp.ru. Из-за этого доходы Apple будут существенно ниже, чем предполагалось.

Руководство компании, однако, подчеркивает, что главным приоритетом для корпорации являются здоровье и безопасность сотрудников, партнеров по поставкам и клиентов.