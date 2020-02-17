Британцы хотят перехватить управление Россией у американцев

//В мире 13+

17 февраля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

С 2017 года происходит смена мирового порядка, при этом ни один известный политик, кроме, пожалуй, Трампа, не понимает сути происходящего. Кое-что понимают Си, Путин, Джонсон, Макрон и лидеры Израиля - но не всё. Остальные же 99 % мировых лидеров вообще не в курсе, что происходит, поскольку их разводят втёмную, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Отсюда у самых активных «терпил» вроде Эрдогана, Дуды или поводырей Демпартии США - истерика. Про остальных же политиков сегодня можно вообще забыть - это просто статисты или откровенные клоуны, удельный вес которых в мировой политике неуклонно растёт просто потому, что всякая мелочь не должна путаться под ногами у тех, кто пытается изменить мир.



Это только придурки из Голливуда и недоумки из Конгресса США полагают, что Трамп - шоумен и позор Америки. На самом деле, Трамп потрясающе грамотно ведёт свою линию, совершая сделку за сделкой. Его задача - к 2024 году обеспечить доминирование в США и мире новых трендов, а также формирование принципиально иных, чем ныне, глобальных институтов, опирающихся не столько на страсть к наживе, сколько на инстинкт самосохранения.



Владимир Лепёхин говорит, что сегодня главная задача британцев - перехватить управление Россией у американцев, в связи с отходом администрации Трампа на внутренние рубежи. Так, если Владимир Путин сегодня объективно подыгрывает Трампу, то британцы начинают новую игру против Путина, готовя в России антипутинский государственный переворот.



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