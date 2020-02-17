//В мире 13+
Младенец погиб из-за взрыва подушки безопасности автомобиля после ДТП в Италии
17 февраля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
17 февраля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
Игорь Черский
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин заявил, что Украина не будет выполнять новые договорённости, которые обсуждались на встрече…
Политика
Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.
Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
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Сегодня, 17 февраля, президент Латвии Эгил Левитс созвал совещание…
Специалисты, специализирующиеся на онкологии, обозначили симптомы, которые могут указывать на появление в организме человека злокачественного…
Легендарный голливудский актёр Эдди Мёрфи получил номинацию на "Золотой Глобус" за свою работу в новой картине "Меня зовут Долемайт", а также…
Нострадамус якобы предсказал, что Россия столкнется с масштабными природными катаклизмами. Приписываемые французскому астрологу прогнозы содержатся…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
«Манчестер Сити» отлучен за финансовые махинации на два года от еврокубков. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир…
Стало известно о задержании жителя Волгограда, который хотел в Советском районе города ограбить двух студентов, угрожая им ножом. Отмечается, что мужчина подошел…
Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда…
Увольнение шести прокуроров, расследовавших дело MH17, стало результатом проводимой президентом Украины антикоррупционной реформы, в результате которой были уволены…
Сегодня, 17 февраля, президент Латвии Эгил Левитс созвал совещание по делу Кристине Мисане, которая 20 февраля отправится в ЮАР из Дании, чтобы отбыть наказание…
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что нет ничего предосудительного в том, что знаменитая спортсменка Елена Исинбаева…
Многие задаются вопросом об улучшении качества кожи и прибегают к помощи косметологов. Но, зачастую, люди увлекаются инъекциями красоты и жалеют о своем решении.
Представитель экстренных служб отреагировал на сообщение о появлении радиоактивных купюр в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32. Известно, что их обнаружили…
Представителя силовых структур можно разыграть при помощи его собственного пистолета. У некоторых из них есть особенность, о которых офицеры часто не догадываются…
В Закарпатье прошли соревнованиях по катанию с горы. В качестве санок спортсмены использовали тазики. В интернете появилось видео.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в ходе парламентских слушаний в Госдуме предложил ввести меры ответственности за публичные призывы к отказу…
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила страны, в которых чаще всего погибают граждане РФ. По её словам, в 2019 году только…
Медицинские специалисты рассказали, какие продукты питания убивают здоровье людей, страдающих от повышенного давления. Информация по данному вопросу содержится…
Мишустин отметил, что и сам продолжит поездки по регионам, и «просил бы своих замов, а также министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно…
Происшествия
Шесть человек погибли и более 100 пострадали в результате утечки неизвестного ядовитого газа в порту города Карачи в Пакистане. Отравившихся людей доставили в больницы.
Француженка Каедэ Убер, которую в средствах массовой информации окрестили «наследницей Ванги», сделала прогноз для России и Украины на текущий год. Данной теме посвящен…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы, чтобы в НАТО прислушались к точке зрения Макрона относительно РФ, "чтобы можно было понять, насколько…
Речь идет об отмене статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, продолжат ли Россия и Белоруссия контакты по вопросам поставки энергоресурсов в республику после эмоциональных…
В краевом Следственном управлении СК России заявили, что назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Украинские власти могли в 2014 году вернуть в состав страны территории отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР, однако не воспользовались выпавшим им шансом. Об этом заявил…
Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально дополняют друг друга.Они объяснили, что зодиакальный круг состоит из 12 созвездий, каждое из который отвечает за свою…
В Башкирии в Салаватском районе опрокинулся санитарный микроавтобус, в котором находились две беременные женщины и медицинский работник. О случившемся рассказали в ГИБДД…
Метод не новый и изначально появился в Китае, он уже использовался в некоторых российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и показал свою эффективность…
Жаркое из блогов
Научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуй заявил, что в первом квартале Китай уже потерял почти 1 трлн юаней ($143,1 млрд), что составляет около 1% от…
Бывший посол США на Украине, который де-факто руководил майданом, переезжает в Грецию, и вскоре начинаются у Русской Православной Церкви проблемы с Афоном.
По данным местных властей, всего за порядком будут следить 78 современных камер видеонаблюдения. Это поможет обезопасить здравницу.
Жаркое из блогов
Солить в России любили не только огурцы и капусту. Весьма неплохо шли раньше и соленые лимоны. Вот только затерялась эта привычка отчего-то при социализме. Хотя и лимонов…
Ученые из Колумбийского университета в Ирвингском медицинском центре провели исследование и установили связь между плохим качеством сна женщин и развитием у них…
Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк перечислил опасности конкурсов по поглощению еды на скорость. Среди рисков - механическая асфиксия и резкое повышение…
Курица прославила Калужскую область на весь мир. Семья жителя деревни Запрудня Износковского района Алексея Фёдорова держит всего девять куриц и двух петухов самых…
Победа Запада над Россией является нереалистичным сценарием. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил некоторое время назад Сергей Михеев…
Дочь певицы Натальи Чистяковой, известной под псевдонимом Глюкоза, похвасталась в соцсети новой стрижкой. 12-летняя Лидия выбрала неестественный цвет волос и подстриглась…
Если Владимир Путин сегодня объективно подыгрывает Трампу, то британцы начинают новую игру против Путина, готовя в России антипутинский государственный переворот.
Младенец погиб из-за взрыва подушки безопасности после дорожно-транспортного происшествия в итальянской Пизе. Данную информацию утром в понедельник, 17 февраля…
В Башкирии в Иглинском районе табун лошадей провалился под лед на местном водоеме. Лошадей спасали всеми силами. Об инциденте рассказал и показал видео один…
Двухлетний ребенок два дня жил один в неотапливаемом доме под Волгоградом. Соответствующую информацию днем в понедельник, 17 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы…
13 книжных магазинов в разных городах страны объявили о том, что сегодня не будут работать, а их сотрудники выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов…
Жаркое из блогов
Знаменитый актер Олег Видов (1943-2017), был любим страной СССР в первой половине своей жизни, и вдоволь наслушался обвинений в предательстве Родины во второй.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо активно бороться не только с вирусом, но и распространением недостоверной информации о заболевании.
В реке обнаружили тела двух десятилетних мальчиков, которые накануне пропали в Обливском районе Ростовской области. Об этом заявила в понедельник представитель СУСК…
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В понедельник стало известно, что народный артист Грузии, известный кинорежиссер Георгий Шенгелая ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом заявили в "Национальном центре…
Известный артист Александр Малинин и его супруга - врач Эмма Малинина отпраздновали жемчужную свадьбу. Они женаты ровно 30 лет. Жемчужную свадьбу Малинины отметили…
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Дмитрия Смирнова за сравнения…
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне, присланное…
Телеведущий Владимир Соловьёв огласил своё мнение о реальной причине отставки правительства Дмитрия Медведева. Как заметил Соловьёв, в отставку правительство подало…
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится…
Почему нас вжимает в кресло во время просмотра фильма в кинотеатре? Вы когда-нибудь чувствовали эти вибрации по всему телу в момент напряжения в кино?
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«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…