Младенец погиб из-за взрыва подушки безопасности автомобиля после ДТП в Италии

Младенец погиб из-за взрыва подушки безопасности после дорожно-транспортного происшествия в итальянской Пизе. Данную информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставили сотрудники полиции.

Установлено, что в момент случившегося двухмесячный ребенок находился в детской переноске на переднем сидении. За рулем машины был его отец, а мать с другим сыном сидела сзади.

Предполагается, что авария с участием трех автомобилей привела к срабатыванию подушки безопасности, которая впоследствии взорвалась и нанесла малышу травмы грудной клетки и черепа. Накануне вечером младенца госпитализировали, однако врачи ничем не смогли ему помочь.

Отметим, что в Италии родителей обязывают отключать подушку безопасности во время перевозки ребенка на переднем сидении.