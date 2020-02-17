ДТП с десятью автомобилями произошло во Владивостоке из-за снегопада

Во Владивостоке из-за снегопада случилось дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что в ходе аварии пострадал один человек.

На улице Тунгусская при плохой видимости произошло столкновение десяти машин, все они получили механические повреждения. Известно также, что тридцатилетний автомобилист, который находился за рулем одной из иномарок, не справился с управлением и совершил наезд на человека, стоявшего рядом со своим транспортным средством.