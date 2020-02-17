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ДТП с десятью автомобилями произошло во Владивостоке из-за снегопада

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДТП с десятью автомобилями произошло во Владивостоке из-за снегопада
снегопад, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Во Владивостоке из-за снегопада случилось дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что в ходе аварии пострадал один человек.
 
На улице Тунгусская при плохой видимости произошло столкновение десяти машин, все они получили механические повреждения. Известно также, что тридцатилетний автомобилист, который находился за рулем одной из иномарок, не справился с управлением и совершил наезд на человека, стоявшего рядом со своим транспортным средством.
 
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с переломом бедра. По факту ДТП в настоящий момент проводится проверка.
ЕТ

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