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В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
разбитая машина, pixabay.com
На съезде моста через Волгу в Волгограде в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что в результате аварии пострадали пять человек.
 
На съезде моста столкнулись две иномарки. Пострадавшими, согласно данным сотрудников ведомства, являются водитель одного автомобиля, а также водитель и трое пассажиров другой машины, в частности, двое несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения. 
 
Данных о состоянии травмированных граждан пока не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.
ЕТ

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