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В Совфеде оценили письмо немецкого писателя о ВОВ

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили письмо немецкого писателя о ВОВ
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне, присланное в редакцию телеканала RT.

В рамках проекта #ПочтаПобеды в RT пришло письмо, в котором Вольф фон Фихтенберг поблагодарил советский народ за освобождение Европы и отметил, что на Западе слишком мало внимания уделяют роли СССР во Второй мировой войне и слишком много – роли США.

Олег Морозов отметил, что его отец прошел войну и был дважды ранен. Впоследствии он получил медаль за отвагу и две Красные звезды. Кроме того, в боевых действиях участвовали два деда сенатора. "Для меня Вторая мировая война не история. Это моя биография и моя жизнь", – подчеркнул политик. По его словам, неприемлемо, когда кто-то пытается российскую историю оболгать.

Морозов напомнил, что сейчас многие пытаются подменить понятия, даже жители Польши хотят убедить всех в том, что советские военные не освобождали их территорию. "А там лежат сотни тысяч наших мертвых солдат", – заключил сенатор.

ЕТ

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