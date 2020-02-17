В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада

В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы и российские советники продолжают оказывать поддержку вооруженным силам САР в борьбе с террористами. Подчеркивается, что в Кремле по-прежнему сожалеют, что террористы ранее активизировали свою деятельность из Идлиба.

Ранее Дональд Трамп в рамках беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что власти России не должны поддерживать действия сирийских военных на территории Идлиба.