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В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы и российские советники продолжают оказывать поддержку вооруженным силам САР в борьбе с террористами. Подчеркивается, что в Кремле по-прежнему сожалеют, что террористы ранее активизировали свою деятельность из Идлиба.

Ранее Дональд Трамп в рамках беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что власти России не должны поддерживать действия сирийских военных на территории Идлиба.

ЕТ

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