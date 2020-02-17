Бывшая девушка принца Гарри свела счеты с жизнью

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17 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Кэролайн Флэк, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Бывшая возлюбленная британского принца Гарри Кэролайн Флэк свела счеты с жизнью. Согласно последней информации источников, 40-летняя телеведущая скончалась в минувшую субботу, 15 февраля.

В 2009 году Кэролайн прославилась на весь мир, начав выходить в свет с принцем. Они встречались недолго – несколько месяцев, а расстались из-за общественного давления. Флэк впоследствии утверждала, что Гарри являлся почти идеальным бойфрендом.

Телеведущую в последнее время преследовали неудачи. Сначала она рассталась с любимым мужчиной Льюисом Бертоном, а затем он подал на нее в суд, обвинив в нанесении побоев. Из-за скандала Кэролайн пришлось покинуть популярное шоу, в котором работала с 2015 года.

Подчеркивается, что случившееся стало неожиданностью для родственников Флэк, так как она была уверена в своей победе в суде.