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Принца Гарри и Меган Маркл без маникюра и укладки сфотографировали в аэропорту

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Принца Гарри и Меган Маркл без маникюра и укладки сфотографировали в аэропорту
герцогиня Меган, PPE/face to face

Британского принца Гарри и его супругу Меган сфотографировали в канадском аэропорту, когда они вернулись из США. Согласно последней информации, герцог и герцогиня летели коммерческим рейсом.

Более того, Гарри и Меган самостоятельно несли свои сумки и чемоданы. Многие отметили, что маленького Арчи с супругами не было.

Внимание поклонников было приковано к внешнему виду Меган. Фанаты обратили внимание, насколько она кажется расслабленной и довольной и не исключили, что это связано с отсутствием необходимости выглядеть идеально. На герцогине были простые черные джинсы, свободная полосатая рубашка и темный шерстяной кардиган. Она распустила волосы и не стала тщательно их укладывать, а также решила не делать маникюр.

 

 
 
 
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Публикация от meghanmarklefashions (@meghanmarklefashions)16 Фев 2020 в 6:18 PST

ЕТ

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