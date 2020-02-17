Все новости >>

//В мире 13+

Пушков высказался о полном освобождении Алеппо: США придётся покинуть Сирию

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков высказался о полном освобождении Алеппо: США придётся покинуть Сирию
Juma Mohammad, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя новости о полном освобождении Алеппо в Сирии, заметил, что американским военным придётся покинуть эту страну. 

Сирийские правительственные войска взяли под контроль населенные пункты вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. О том, что армия президента САР Башара Асада полностью обезопасила Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун, стало известно 16 февраля, - сообщает "СП". Алеппо был освобожден от боевиков еще в 2016 году, но террористы продолжали обстреливать кварталы города.

"Армия Сирии полностью освободила Алеппо от боевиков. Это важный сигнал тем, кто хотел бы сохранить в Сирии анклавы джихадистов: процесс освобождения страны продолжится, ни у одной страны нет права контролировать сирийскую территорию. И США тоже в итоге придётся покинуть Сирию", - написал Пушков в Твиттер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона.

ИЧ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан