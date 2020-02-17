Пушков высказался о полном освобождении Алеппо: США придётся покинуть Сирию

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17 февраля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Juma Mohammad, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя новости о полном освобождении Алеппо в Сирии, заметил, что американским военным придётся покинуть эту страну.

Сирийские правительственные войска взяли под контроль населенные пункты вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. О том, что армия президента САР Башара Асада полностью обезопасила Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун, стало известно 16 февраля, - сообщает "СП". Алеппо был освобожден от боевиков еще в 2016 году, но террористы продолжали обстреливать кварталы города.

"Армия Сирии полностью освободила Алеппо от боевиков. Это важный сигнал тем, кто хотел бы сохранить в Сирии анклавы джихадистов: процесс освобождения страны продолжится, ни у одной страны нет права контролировать сирийскую территорию. И США тоже в итоге придётся покинуть Сирию", - написал Пушков в Твиттер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона.