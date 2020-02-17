Япония пока не подтвердила визит Синдзо Абэ в Москву 9 мая

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17 февраля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ветеран, pixabay.com

Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что Россия к настоящему моменту не получила от японской стороны подтверждение, что премьер-министр Синдзо Абэ посетит Москву 9 мая этого года.

Соответствующую информацию сегодня журналистам предоставил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, который отметил, что Япония действительно пока не подтвердила визит Синдзо Абэ в Москву на День Победы.

Ранее стало известно, что на 9 мая в Россию приедут американские ветераны. Перед парадом в Москве они побывают в Санкт-Петербурге и Волгограде.