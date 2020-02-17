Все новости >>

//В мире 13+

Япония пока не подтвердила визит Синдзо Абэ в Москву 9 мая

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Япония пока не подтвердила визит Синдзо Абэ в Москву 9 мая
ветеран, pixabay.com

Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что Россия к настоящему моменту не получила от японской стороны подтверждение, что премьер-министр Синдзо Абэ посетит Москву 9 мая этого года.

Соответствующую информацию сегодня журналистам предоставил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, который отметил, что Япония действительно пока не подтвердила визит Синдзо Абэ в Москву на День Победы.

Ранее стало известно, что на 9 мая в Россию приедут американские ветераны. Перед парадом в Москве они побывают в Санкт-Петербурге и Волгограде.

ЕТ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан