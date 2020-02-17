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Эксперт: пик вспышки коронавируса в Китае пройден

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эксперт: пик вспышки коронавируса в Китае пройден
вспышка коронавируса в Китае, Xinhua/Keystone Press Agency

Главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань в понедельник заявил, что пик вспышки нового коронавируса в Китае уже пройден.

Количество случаев заражения, согласно последней информации, постепенно идет на спад, вследствие чего в ближайшем будущем можно ожидать улучшения ситуации.

Ван Синхуань выразил уверенность в том, что повторного резкого увеличения числа заболевших не произойдет.

Напомним, накануне стало известно о 68,5 тыс. подтвержденных случаев заражения. Из-за коронавируса скончались 1665 человек.

ЕТ

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