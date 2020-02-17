Эксперт: пик вспышки коронавируса в Китае пройден

Главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань в понедельник заявил, что пик вспышки нового коронавируса в Китае уже пройден.

Количество случаев заражения, согласно последней информации, постепенно идет на спад, вследствие чего в ближайшем будущем можно ожидать улучшения ситуации.

Ван Синхуань выразил уверенность в том, что повторного резкого увеличения числа заболевших не произойдет.