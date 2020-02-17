Эксперт: пик вспышки коронавируса в Китае пройден

Главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань в понедельник заявил, что пик вспышки нового коронавируса в Китае уже пройден.
Количество случаев заражения, согласно последней информации, постепенно идет на спад, вследствие чего в ближайшем будущем можно ожидать улучшения ситуации.
Ван Синхуань выразил уверенность в том, что повторного резкого увеличения числа заболевших не произойдет.
Напомним, накануне стало известно о 68,5 тыс. подтвержденных случаев заражения. Из-за коронавируса скончались 1665 человек.