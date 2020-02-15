Все новости >>

//В мире 13+

У девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом
анализ, pixabay.com
В субботу, 15 февраля, стало известно, что у девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники управления здравоохранения Англии.
 
В заявлении говорится, что Анализы девяти пациентов показали наличие коронавируса. Если будут обнаружены новые случаи заболевания, главный врач Британии незамедлительно публично объявит об этом.
 
Ранее Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщила о том, что восемь человек, которые находились под наблюдением медиков в связи с подозрениями на коронавирус, выписаны. Еще около 100 человек находятся на карантине в гостинице города Милтон-Кинс.
ЕТ

//картина дня

Происшествия

Обновленные данные китайских врачей о жертвах коронавируса

Обновленные данные китайских врачей о жертвах коронавируса

В Китае от коронавируса COVID-19 умерли, по данным на 15 февраля, 1523 человека. Представители Национальной комиссии по здравоохранению КНР сообщли, что число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 143.

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку.

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле убежден, что Россия сможет завершить проект «Северный поток-2». Компания OMV - один из партнеров «Газпрома»…