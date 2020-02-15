В Министерстве науки и техники КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Сотрудники Министерства науки и техники КНР рассказали о наиболее вероятном источнике коронавируса. В Китае количество зараженных к настоящему моменту превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523.

По мнению главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники Китая У Юаньбиня, самым вероятным источником пневмонии являются летучие мыши. Они же считаются и главными переносчиками заболевания.