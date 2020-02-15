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В Министерстве науки и техники КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Министерстве науки и техники КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса
вспышка коронавируса в Китае, Cao Yang/Keystone Press Agency
Сотрудники Министерства науки и техники КНР рассказали о наиболее вероятном источнике коронавируса. В Китае количество зараженных к настоящему моменту превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523.
 
По мнению главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники Китая У Юаньбиня, самым вероятным источником пневмонии являются летучие мыши. Они же считаются и главными переносчиками заболевания.
 
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала этой болезни официальное название – COVID-2019.
ЕТ

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