Службы безопасности Ирландии заявили об активности разведки РФ у берегов страны

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17 февраля 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Ирландия, pixabay.com

Ирландские службы безопасности утверждают, что российские разведчики недавно пытались найти у берегов Ирландии точное расположение подводных кабелей, которые соединяют Европу, Великобританию и США.

Спецслужбы Ирландии заподозрили в данной деятельности Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ).

Британский эксперт Марк Галеотти отметил, что на ирландской территории не так развита разведка, поэтому РФ может рассматривать ее как "слабое звено". Не исключается, что Москва способна использовать страну как базу для разведывательной работы. Полицейские и военные в Ирландии также считают, что интерес РФ к кабелям связан с возможностью перебить связь при возникновении военного конфликта.