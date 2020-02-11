Американская контрразведка: РФ и Китай возглавляют список угроз США

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11 февраля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

флаг США, pixabay.com

Национальный центр контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Америки во вторник, 11 февраля, сообщил, что список угроз для американской стороны в настоящий момент возглавляют Россия и Китай.

Подчеркивается, что сейчас количество "игроков", нацеленных на Вашингтон, продолжает активно расти, но именно Москва и Пекин якобы используют все имеющиеся у них инструменты "национальной мощи" против США и работают по всему миру.

В списке главных угроз Соединенным Штатам также значатся Иран, Куба, Северная Корея, некоторые террористические группировки и транснациональные криминальные организации.