Американская контрразведка: РФ и Китай возглавляют список угроз США

Национальный центр контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Америки во вторник, 11 февраля, сообщил, что список угроз для американской стороны в настоящий момент возглавляют Россия и Китай.
Подчеркивается, что сейчас количество "игроков", нацеленных на Вашингтон, продолжает активно расти, но именно Москва и Пекин якобы используют все имеющиеся у них инструменты "национальной мощи" против США и работают по всему миру.
В списке главных угроз Соединенным Штатам также значатся Иран, Куба, Северная Корея, некоторые террористические группировки и транснациональные криминальные организации.