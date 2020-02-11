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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Трамп: США будут создавать "самые мощные ядерные силы в мире" в отсутствие договоров с РФ и Китаем

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп: США будут создавать
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos
Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, 10 февраля, что США будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и КНР.
 
Глава Соединенных Штатов уточнил, что в настоящий момент и Москва, и Пекин хотят вести с Вашингтоном переговоры с целью остановить трату миллиардов долларов на ядерное оружие. Однако, по словам Трампа, пока соглашения нет, США намерены создавать мощнейшие ядерные силы.
 
Напомним, срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале будущего года. Пока американские власти не решили, будут ли они его продлевать.
ЕТ

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