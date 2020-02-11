Трамп: США будут создавать

Глава Соединенных Штатов уточнил, что в настоящий момент и Москва, и Пекин хотят вести с Вашингтоном переговоры с целью остановить трату миллиардов долларов на ядерное оружие. Однако, по словам Трампа, пока соглашения нет, США намерены создавать мощнейшие ядерные силы.

Напомним, срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале будущего года. Пока американские власти не решили, будут ли они его продлевать.