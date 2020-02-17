Генсек НАТО заявил об интенсивном диалоге альянса с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в минувшее воскресенье, 16 февраля, заявил, что Североатлантический альянс в настоящий момент ведет открытые и интенсивные дискуссии с Россией.
Столтенберг, комментируя призыв французского лидера Эммануэля Макрона усилить диалог с Москвой, заявил, что НАТО уже ведет его.
По словам генсека альянса, дискуссии проводятся на институциональной основе, в частности, обсуждается проблема контроля над вооружениями. Политик также заметил, что страны-члены НАТО должны сохранять единство и придерживаться консолидированной позиции.