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Генсек НАТО заявил об интенсивном диалоге альянса с Россией

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Генсек НАТО заявил об интенсивном диалоге альянса с Россией
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Zhang Cheng/Xinhua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в минувшее воскресенье, 16 февраля, заявил, что Североатлантический альянс в настоящий момент ведет открытые и интенсивные дискуссии с Россией.

Столтенберг, комментируя призыв французского лидера Эммануэля Макрона усилить диалог с Москвой, заявил, что НАТО уже ведет его.

По словам генсека альянса, дискуссии проводятся на институциональной основе, в частности, обсуждается проблема контроля над вооружениями. Политик также заметил, что страны-члены НАТО должны сохранять единство и придерживаться консолидированной позиции.

ЕТ

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