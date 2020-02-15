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Зеленский встретился с генсеком НАТО

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зеленский встретился с генсеком НАТО
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Christian Charisius/dpa

В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности встретился с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В рамках переговоров Зеленский поблагодарил Столтенберга за то, что НАТО неизменно выражает свою солидарность с Украиной, поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны, а также ее "евро-атлантические стремления".

Украинский лидер уточнил, что реформы, над которыми Киев сейчас работает, приближают Украину к альянсу. Столтенберг в свою очередь заявил, что благодаря восстановлению "нормандского формата" заметен прогресс в достижении мира на территории страны.

ЕТ

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