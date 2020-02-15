Президент Литвы рассказал о

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15 февраля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Литва

Фото: pixabay.com

Президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединенные Штаты и другие страны – участницы НАТО помогают стране «сдерживать» Россию.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу», - высказал глава республики.

По его словам, географическое и геополитическое положение Литвы требуют от страны максимального использования имеющихся ресурсов. Науседа добавил, что необходима эффективная подготовка сил НАТО в республике, а также постоянное обучение с ВС страны и участие в совместных манёврах.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил о "дружбе с США" против России.