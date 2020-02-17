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Депутат ГД сравнил Польшу с "моськой, лающей на Россию"

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат ГД сравнил Польшу с
флаг Польши, pixabay.com
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова главы министерства иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который ранее заявил, что Россия якобы представляет угрозу Европейскому Союзу.
 
Белик уточнил, что каждая страна мира желает быть частью большой геополитической игры и получить в ней достойную роль. Депутат ГД заметил, что Варшава стала этакой "мировой моськой", которая готова вопреки здравому смыслу и позиции своих партнеров по ЕС "лаять" на Россию.
Российский политик уточнил, что подобными высказываниями польские политики лишь демонстрируют, что "в упор не слышат" европейских лидеров.
ЕТ

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