Депутат ГД сравнил Польшу с

Белик уточнил, что каждая страна мира желает быть частью большой геополитической игры и получить в ней достойную роль. Депутат ГД заметил, что Варшава стала этакой "мировой моськой", которая готова вопреки здравому смыслу и позиции своих партнеров по ЕС "лаять" на Россию.