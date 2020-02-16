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Пенсионер из Сербии собрался пешком дойти до Москвы ради парада на 9 мая

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пенсионер из Сербии собрался пешком дойти до Москвы ради парада на 9 мая
Фото: pixabay.com

Житель Сербии Милован Милутинович заявил о своём решении посетить Москву на 9 мая. Однако, добираться до российской столицы 72-летний мужчина собрался не на самолете или поезде, а пешком.

Милутинович признался, что рассчитывает посмотреть не только на парад Победы, но и встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для этого ему придется пешком преодолеть 2640 километров. Свой путь он начал в субботу, 15 февраля.

"Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов... Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю", - сказал серб.

АБ

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