Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал:

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16 февраля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ВКонтакте

Жители ЛНР смеются над украинской властью, сообщил телезритель из Луганской народной республики, дозвонившийся на один из украинских телеканалов. Запись передачи размещена на канале в сервисе Youtube.

На вопрос ведущего телепрограммы об ожиданиях от новой власти на Украине дозвонившийся ответил, что жители республик абсолютно ничего не ждут от Украины в принципе и от президента Зеленского в частности.

Также телезритель сообщил об отсутствии в настоящее время разговоров среди людей на тему возвращения и об Украине в целом: "Просто люди уже смеются, если честно, над всем правительством, да и все", - пояснил он.

Украинское телевидение ретранслирует лишь одну позицию по вопросу Донбасса - позицию власти. Она заключается в том, чтобы вернуть потерянные территории любыми средствами, пусть даже силой, напоминает ФАН.

Ранее АН сообщали, что президенту Украины на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон, а в наушниках вместо перевода с английского на украинский звучала музыка.