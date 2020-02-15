Британка едва не ослепла после того, как у нее взорвалась увеличенная губа

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15 февраля 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

увеличение губ, pixabay.com

Жительница британского города Стокпорт едва не ослепла после того, как у нее взорвалась губа, увеличенная неумелым косметологом. Речь идет о 25-летней Джессике Майотт, решившей стать более эффектной.



Женщина обратилась в клинику с целью коррекции формы скул и рта. Косметолог ввел ей три миллилитра филлера в губу – за данную процедуру она заплатила 450 фунтов стерлингов. На следующий день после процедуры рот британки распух и начал болеть.

В клинике, где Джессика делала "уколы красоты", был выходной, поэтому она обратилась в обычную больницу. Медики осмотрели пациентку и заявили, что в ее кровь попала инфекция. Молодой женщине прописали антибиотики, однако уже ночью она стала чувствовать себя плохо – ощутила сильнейшую боль, удушье и жжение в глазах. Ей порекомендовали принимать другие лекарства. Через несколько дней губа британки лопнула, вследствие чего ей пришлось перенести операцию. Впоследствии стало известно, что она могла лишиться зрения. После выписки косметологическая клиника выплатила пострадавшей компенсацию в размере 2500 фунтов стерлингов.