Власти Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

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15 февраля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Шпицберген, pixabay.com

Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен в субботу ответил отказом на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержится призыв к проведению консультаций по Шпицбергену.



Ранее Лавров предложил провести двусторонние консультации с целью устранения ограничений в сферах деятельности российских структур на Шпицбергене.

Халворсен заявил, что в письме Лаврова нет абсолютно ничего нового. Дипломат подчеркнул, что Норвегия не проводит консультации с другими государствами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской земли.

Глава МИД России ранее сообщил, что озабоченность Москвы вызывают введенные ранее властями Норвегии ограничения на использование российского вертолета, направленные против граждан РФ, а также порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность организации рыбоохранной зоны и искусственое расширение природоохранных зон с целью ограничения экономической активности на территории архипелага.