Норвегия забирает у России Шпицберген?

//В мире 13+

6 февраля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году исполняется сто лет со дня подписания договора между Россией и Норвегией о пользовании Шпицбергеном. По соглашению стороны имеют одинаково право на освоение архипелага и ведения на нём хозяйственной деятельности.



Архипелаг можно назвать воротами в Арктику. Рядом с островом проходят крупные морские транспортные пути, производится промысел биоресурсов.

Сам архипелаг имеет залежи полезных ископаемых. Уникальное расположение Шпицбергена позволяет проводить широкий спектр научных исследований. С острова можно наблюдать состояние окружающей среды в Арктике.



В последнее время Норвегия стала усиливать своё влияние на архипелаге. Известны случаи незаконного задержания российских рыболовных судов норвежкими пограничниками.



В Осло настаивают, что шельф архипелага является продолжением территории Норвегии. В Москве на это ответили, что права в отношении шельфа острова могут реализовываться только двумя государствами.



Согласно условиям договора, архипелаг не должен использоваться для военных целей. Однако Норвегия разрешала заходить НАТОвским кораблям в порты Шпицбергена. Всё это вызывает озабоченность в Москве. Россия не планирует сворачивать свою деятельность на Шпицбергене. В ближайшее время на острове будет создаваться рыбоперерабатывающая отрасль.



Для дипломатии важно, чтобы норвежская сторона начала соблюдать правовой режим совместной территории и не нарушала подписанные договорённости.



