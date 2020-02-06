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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Норвегия забирает у России Шпицберген?

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Норвегия забирает у России Шпицберген?

В этом году исполняется сто лет со дня подписания договора между Россией и Норвегией о пользовании Шпицбергеном. По соглашению стороны имеют одинаково право на освоение архипелага и ведения на нём хозяйственной деятельности.

Архипелаг можно назвать воротами в Арктику. Рядом с островом проходят крупные морские транспортные пути, производится промысел биоресурсов.
Сам архипелаг имеет залежи полезных ископаемых. Уникальное расположение Шпицбергена позволяет проводить широкий спектр научных исследований. С острова можно наблюдать состояние окружающей среды в Арктике.

В последнее время Норвегия стала усиливать своё влияние на архипелаге.  Известны случаи незаконного задержания российских рыболовных судов норвежкими пограничниками.

В Осло настаивают, что шельф архипелага является продолжением территории Норвегии. В Москве на это ответили, что права в отношении шельфа острова могут реализовываться только двумя государствами.

Согласно условиям договора, архипелаг не должен использоваться для военных целей. Однако Норвегия разрешала заходить НАТОвским кораблям в порты Шпицбергена. Всё это вызывает озабоченность в Москве. Россия не планирует сворачивать свою деятельность на Шпицбергене. В ближайшее время на острове будет создаваться рыбоперерабатывающая отрасль.

Для дипломатии важно, чтобы норвежская сторона начала соблюдать правовой режим совместной территории и не нарушала подписанные договорённости.

ПВ

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