Порошенко заявил, что Минские соглашения

Бывший президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 февраля, рассказал, как Минские соглашения по Донбассу "спасли" страну. По словам политика, они дали дополнительное время на укрепление армии.

Порошенко отметил, что Государственное бюро расследований вызывает его не как гражданина Украины, а как пятого президента страны, чтобы допросить его в рамках дела по обвинению в предательстве национальных интересов, которое он якобы совершил в сентябре 2014 года, подписав Минские договоренности.