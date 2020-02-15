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Порошенко заявил, что Минские соглашения "спасли" Украину

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta Wyborcza

Порошенко заявил, что Минские соглашения
бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 февраля, рассказал, как Минские соглашения по Донбассу "спасли" страну. По словам политика, они дали дополнительное время на укрепление армии.
 
Порошенко отметил, что Государственное бюро расследований вызывает его не как гражданина Украины, а как пятого президента страны, чтобы допросить его в рамках дела по обвинению в предательстве национальных интересов, которое он якобы совершил в сентябре 2014 года, подписав Минские договоренности.
 
Бывший украинский лидер твердо убежден, что эти соглашения "спасли" страну, так как позволили укрепить армию и госучреждения, а также сдержать "агрессию со стороны РФ".
ЕТ

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