В результате стрельбы в Берлине один человек погиб и четверо пострадали

В СМИ появилась информация о стрельбе в Берлине. Согласно последним данным источника в полиции, в результате происшествия вечером в минувшую пятницу, погиб один человек, еще четверо были ранены.

Стрельба была зафиксирована в берлинском районе Кройцберг неподалеку от концертно-спортивного зала "Темподром". Всех посетителей заведения оперативно эвакуировали через задние и боковые двери.