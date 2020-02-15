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В результате стрельбы в Берлине один человек погиб и четверо пострадали

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Local

В результате стрельбы в Берлине один человек погиб и четверо пострадали
пистолет, патроны, pixabay.com
В СМИ появилась информация о стрельбе в Берлине. Согласно последним данным источника в полиции, в результате происшествия вечером в минувшую пятницу, погиб один человек, еще четверо были ранены.
 
Стрельба была зафиксирована в берлинском районе Кройцберг неподалеку от концертно-спортивного зала "Темподром". Всех посетителей заведения оперативно эвакуировали через задние и боковые двери.
 
В результате инцидента погиб 42-летний мужчина. Уточняется также, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что стрелявших было несколько. Они скрылись с места преступления. По факту случившегося ведется расследование.
ЕТ

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