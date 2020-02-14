В центре Москвы конфликт трех мужчин перерос в стрельбу

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14 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

дуло пистолета, pixabay.com

Конфликт трех мужчин, вспыхнувший в центре Москвы, закончился стрельбой. Согласно последней информации осведомленных источников, в настоящий момент с инцидентом разбирается столичная полиция.

Сообщается, что в отдел полиции по району Замоскворечье обратился гражданин, рассказавший о стрельбе на улице. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что между заявителем и двумя неизвестными мужчинами возникла ссора. Оппоненты заявителя начали ему угрожать, в какой-то момент один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил в гражданина. Пока нет информации о том, получил ли заявитель травмы.

Устанавливаются подробности случившегося.